Заместитель Неверова в «Единой России» назвал метание зеленки преступлением

В руководстве «Единой России» считают неприемлемым использование хулиганских методов в политической борьбе. Это заявил в Facebook замсекретаря генсовета партии Сергея Неверова Евгений Ревенко, депутат Госдумы. По его словам, «поджоги балконов, метание зеленки - это не средство политической борьбы, а преступления». Он уверен, что эту точку зрения разделяют и другие единороссы.

По убеждению депутата, каждый такой инцидент должен расследоваться, а виновные - приводиться к ответственности.

Такие происшествия вызывают серьезный общественный резонанс и препятствуют строительству гражданского общества, тогда как в России созданы все условия для цивилизованного диалога, сказал Ревенко. «В конце концов, право на свободное выражение своего мнения по любой волнующей теме гарантировано Конституцией. И никому не дано права ее нарушать», - подытожил единоросс. Избиратели ждут от партии не насилия, а диалога, аргументированной дискуссии, реальных дел и созидательной повестки, считает он.

В последние дни зеленкой в лицо плескали блогеру Илье Варламову, который приехал в Ставрополь писать о новом жилом комплексе, оппозиционеру Алексею Навальному, который опасается потерять зрение в одном глазу. О попытке поджога квартиры сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который голосовал против принятия в первом чтении закона о реновации и сносе морально устаревшего жилья. Активистке «Яблока» Наталье Федоровой плеснули в лицо едкой жидкостью, она частично потеряла зрение.