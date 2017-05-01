В ГУВД Москвы не в курсе расследования блогерами нападения на Навального

В ГУВД Москвы нет информации о том, что гражданские активисты установили личности напавших на оппозиционера Алексея Навального, сказал «Эху Москвы» начальник пресс-службы главка Александр Князев. Он отказался от комментариев и посоветовал обратиться за сведениями к дежурному офицеру ГУВД. Тот также сказал, что не располагает сведениями на этот счет.

«Эхо» со ссылкой на нескольких блогеров и пользователей соцсетей напоминает, что, по их данным, к нападению на Навального 27 апреля могут быть причастны активисты прокремлевской радикальной освободительной группировки SERB. Установить личность одного из подозреваемых помогла техническая оплошность РЕН-ТВ, который на днях обнародовал видеозапись нападения с размытыми лицами напавших, сообщала радиостанция. Пользователь Евгений Брызгалин написал в Medium, что по коду страницы с видеозаписью на сайте РЕН-ТВ он обнаружил четыре варианта записи нападения с разной степенью размытости лица нападавшего. По одежде и по кадру с незаблюрреным лицом были опознаны двое.

Активист SERB Алексей Кулаков подтвердил «Новой газете», что был в момент последнего нападения на Алексея Навального на месте происшествия. «Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал, — рассказал он. — Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Какой человек, сейчас не могу сказать, надо по телефонам посмотреть. Вы же журналист, а я — блогер, я туда просто поснимать поехал. Но когда я увидел, что там случилось... Я резко осуждаю это дело». По словам активиста, он никогда не принимал участия в акциях против оппозиции, он «просто снимает». С Навальным он до этого инцидента никогда не встречался.

Лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный также как Георгий Тарасевич, сказал «Эху», что активисты этой организации никогда не используют зеленку, а предпочитают «тортики». Он заявил, что движение не имеет отношения к нападению 27 апреля. «Мы были бы рады, чтобы иметь отношение, но мы никогда не любим приписывать себе какие-то другие акции, потому что рано или поздно правда всплывает, и будет некрасиво. Была бы возможность – сделали бы. Но, к сожалению, или к счастью, скорее всего, к сожалению, это не наша работа», — сказал он, подтвердив, что активисты SERB ранее проводили акции против Навального.

27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо, когда он выходил из офиса ФБК, 30 апреля он сообщил, что один глаз у него сильно пострадал, зрение может быть потеряно и что врачи не исключают, что в зеленку было подмешано другое вещество. Вечером 1 мая он сказал «Эху», что пока его состояние не изменилось и в течение недели будет понятно, удастся ли восстановить функции пострадавшего глаза.