Мадуро призвал к созыву Контитуционной ассамблеи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи, для внесения изменений в основной закон страны, сообщает Associated Press. Он объяснил это необходимостью восстановления мира и прекращения попыток госпереворота со стороны его политических оппонентов. Лидер оппозиции Энрике Каприлес с прошлой недели требует проведения досрочных выборов. Плановые президентские выборы должны состояться в 2018 г.

Оппозиция и эксперты полагают, что внесение изменений в Конституцию может быть использовано властью для переноса президентских и региональных выборов. Также политические оппоненты обвиняют Мадуро в планах обойти нынешнюю Конституционную ассамблею, настроенную оппозиционно.

Протесты в стране продолжаются второй месяц. За это время демонстранты более 10 раз пытались попасть к правительственным зданиям в центре Каракаса, и каждый раз полиция препятствовала им. Жертвами протестного движения уже стали как минимум 29 человек.