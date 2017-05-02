Le Monde обвинила Ле Пен в копировании речи Фийона

Le Monde и другие французские СМИ обвинили кандидата в президенты от ультраправых Марин Ле Пен в плагиате: в выступлении перед соратниками 1 мая она почти дословно процитировала несколько пассажей из речи от 15 апреля своего бывшего конкурента, кандидата от «Республиканцев» Франсуа Фийона. Кроме почти дословно повторенных пассажей Le Monde привела и фрагменты с минимальным рерайтом, где для заявлений по одной и той же теме используются одинаково построенные предложения, отличающиеся только отдельными эпитетами.

Первым текстуальное сходство заметил поддерживавший Фийона аккаунт в Twitter Ridicule TV, который еще 1 мая смонтировал нарезку из похожих реплик политиков. Ле Пен позаимствовала у соперника пассажи о значимости французской культуры и языка для всего мира, о границах страны, добавив антиисламистских и антиглобалистских акцентов.

Вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо заявил, что в этой речи Ле Пен заимствования были намеренными, она таким образом хотела показать, что разделяет взгляды более традиционного политика – Фийона – и сама не является «сектанткой». Это сообщает Deutsche Welle.

Так, 15 апреля Фийон заявил: «Если наш язык, иногда с большими затратами, учат в Аргентине и Польше, если существуют очереди на запись в центры французского языка Alliance française в Шанхае, Токио и Мехико или во французские лицеи в Рабате и Риме, если Париж – главное туристическое направление мира, так это потому, что Франция – это не просто промышленная, сельскохозяйственная или военная держава, а нечто намного большее». «Если наш язык, иногда с большими затратами, учат в Аргентине и Польше, если существуют очереди на запись в центры французского языка Alliance française в Шанхае, Токио и Мехико или во французские лицеи в Рабате и Риме, если Париж – главное туристическое направление мира, так это потому, что Франция – это не просто промышленная, сельскохозяйственная или военная держава, а нечто намного большее, чем она снова может и должна стать», – заявила Ле Пен 1 мая.