В Твери задержали пятерых уроженцев Центральной Азии за финансирование террористов

Пятеро уроженцев Центральной Азии задержаны в Твери по подозрению в финансировании боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Об этом сообщило областное управление ФСБ.

Задержание проводили сотрудники УФСБ и Росгвардии. У подозреваемых дома были обнаружены банковские карты и чеки о совершении денежных операций.

В отношении лидера группы возбудили уголовное дело о содействии терроризму.