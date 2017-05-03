Вечером в среду в Москве ограничат движение из-за репетиции парада

Для второй репетиции парада Победы на Красной площади с 17.00 3 мая в Москве будет ограничено движение. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта города, ограничения затронут два десятка улиц.

Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, на Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, на Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.

Такие же ограничения будут вводить вечером 7 мая для генеральной репетиции парада и 9 мая с 5.00 ради самого парада.

Автовладельцев просят это учитывать.

На пути следования колонны военной техники находятся станции метро «Молодежная», «Крылатское», «Полежаевская», «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Баррикадная», «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Арбатская», «Смоленская», напомнили в департаменте.

Кроме того, в связи с репетицией с 16.00 среды будет изменен режим работы нескольких десятков маршрутов автобусов и троллейбусов.