Различия во взглядах не должны быть препятствием для защиты России – Путин

Президент России Владимир Путин призвал, невзирая на различия во взглядах и позициях, беречь и защищать Россию. Об этом он заявил на церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче.

«Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать ее, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастья наших людей, наших детей и внуков», – сказал Путин.

Крест в память о великом князе Сергее Александровиче был поставлен у Никольской башни в 1908 г. на народные пожертвования. В 1918 г. памятник, созданный по эскизу Виктора Васнецова, был снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина и Якова Свердлова. 1 мая со дня сноса креста исполнилось 99 лет.

Закладной камень в основание креста был заложен и освящен в Кремле 1 ноября прошлого года.

Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича было дано Путиным в августе 2016 г. после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14-го корпуса Кремля.