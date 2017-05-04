Анонс «Ведомостей» на 5 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
студенты из Перми научились продавать человекоподобных роботов;
возможно, Uber заставляет пассажиров переплачивать;
Трамп разозлил и запутал банкиров своими идеями.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: сколько можно потерять на «народных» ОФЗ
и статью на полосе «Комментарии»: как президент и премьер выполняют свои обещания.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».