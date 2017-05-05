Звезда мировой классики призывает Мадуро и правительство Венесуэлы остановить насилие

Знаменитый венесуэльский дирижер Густаво Дудамель, музыкальный руководитель Лос-Анджелесского филармонического оркестра и Симфонического оркестра Венесуэлы призвал прекратить кровопролитие в стране. Как сообщает ВВС, он опубликовал открытое письмо к президенту Николасу Мадуро и правительству с призывом прислушаться к народу после того, как в Каракасе погиб 18-летний музыкант. Свое послание на испанском и английском он выложил в Facebook.

«Я хочу выступить против насилия. Я хочу выступить против любых форм репрессий. Ничто не оправдывает кроповролитие. Мы должны прекратить игнорировать справедливый ропот людей, которые задыхаются в условиях невыносимого кризиса», - считает дирижер. Он озабочен не только нуждой в стране, но и крайней поляризацией и конфронтацией в обществе, для настоящей демократии, по его мнению, нужно истинное взаимоуважение и понимание. «Демократию нельзя построить для удовлетворения нужд конкретного правительства, иначе это перестает быть демократией, - пишет Дудамель. - На практике демократия предполагает прислушивание к голосу большинства как к главному оплоту социальной истины». По мнению дирижера, никакая идеология не должна отходить от идеи общественного блага. Он также напомнил о необходимости соблюдать Конституцию и праве общества на самообновление с помощью системы сдержек и противовесов.

В крупнейших городах Венсуэлы продолжаются массовые антиправительственные акции, участники которых требуют досрочных президентских выборов. Акции сопровождаются столкновениями протестующих с силовиками и вооруженными добровольными проправительствнеными отрядами. По последним данным АР, число жертв столкновений с обеих сторон достигло как минимум 37.