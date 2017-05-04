Число жертв столкновений в Венесуэле выросло до 32

В Венесуэле до 32 выросло число жертв столкновений силовиков с участниками массовых антиправительственных акций, которые продолжаются уже больше месяца. Это сообщает AFP со ссылкой на официальные данные. 3 мая полиции пришлось применять против протестующих слезоточивый газ и водометы, в полицейских летели бутылки с зажигательной смесью и камни, говорят в прокуратуре. Столкновения в Каракасе начались после того, как полиция преградила митингующим путь в центр города, где находятся правительственные здания. За сутки травмы получили более 300 человек.

Последняя жертва беспорядков – 18-летний юноша, в которого попал брошенный кем-то предмет. Еще один протестующий загорелся, когда другие участники акции поджигали военный мотоцикл. Еще один получил травму при столкновении с бронированной машиной.

4 мая в Каракасе и других городах страны планируется марш студентов, сообщает AFP. По словам одного из студенческих лидеров университета – Симона Боливара, протестующие потребуют демократии и свободы.