Венесуэла уведомила Организацию американских государств о выходе из ее состава

Миссия Венесуэлы официально уведомила Организацию американских государств (ОАГ) о выходе из ее состава. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter. «Решение не в том, чтобы покинуть ОАГ, а в том, чтобы восстановить демократию в стране», — говорится в сообщении.

Ранее о намерении страны выйти из организации сообщила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. Правительство Венесуэлы называет это решение ответом на спонсируемую Вашингтоном кампанию против социалистической партии и посягательства на суверенитет Венесуэлы.