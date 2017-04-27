Венесуэла заявила о выходе из Организации американских государств

Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ, OAS), передает Reuters. Министр иностранных дел Делси Родригес заявила в телеобращении к согражданам, что по распоряжению президента Николаса Мадуро в четверг представитель страны представит в ОАГ письмо с заявлением о выходе из организации, запустив тем самым официальную процедуру. Процедура рассчитана на 24 месяца, добавила Родригес.

26 апреля представители 19 стран ОАГ из 34 проголосовали за проведение экстренной встречи на уровне глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Критики режима Мадуро ранее допускали, что Венесуэла может быть исключена из ОАГ за отказ от внеочередных выборов и непризнание полномочий конгресса. Правительство Венесуэлы называет решение выйти из организации ответом на спонсируемую Вашингтоном кампанию против социалистической партии и посягательства на суверенитет Венесуэлы.

Возможное исключение Венесуэлы из ОАГ усугубляет ее изоляцию в международной дипломатии, но не будет иметь значимых экономических последствий для экономики страны, отмечает Reuters. Агентство напоминает, что полтора десятка лет напряженности между США и Венесуэлой в сфере дипломатии серьезно не затормаживали поток нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США. ОАГ противостоит режиму Мадуро уже долгие месяцы, напоминает также Reuters. Ранее в организации доминировали страны с левацкими режимами, однако после смены руководства в Аргентине и Бразилии там к власти пришли лидеры, откровенно враждебные Мадуро. Правительство Мадуро называет ОАГ «марионетками США».

Генсек ОАГ Луис Альмагро (бывший глава МИД Уругвая) ранее говорил, что членство Венесуэлы в организации будет приостановлено, если руководство страны не согласится на скорейшее проведение новых всеобщих выборов.