Доход генпрокурора Юрия Чайки за 2016 год составил 9,3 млн рублей

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в 2016 г. заработал 9,3 млн руб., следует из материалов надзорного ведомства. Это на 500 000 больше, чем годом ранее (8,8 млн руб. в 2015 г.). Доход супруги генпрокурора тоже вырос: в 2016 г. он составил 8,3 млн руб. против 7,6 млн руб. в 2015 г.

В собственности Юрия Чайки числится автомобиль ГАЗ 13 («Чайка»), в пользовании — квартира площадью 203,6 кв. м. У его жены — одна вторая доля квартиры и нежилое помещение площадью 175 кв. м.