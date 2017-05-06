Полиция насчитала 1000 участников на митинге против репрессий в Москве

В согласованном митинге против репрессий, который прошел на проспекте Сахарова в Москве, приняли участие около 1000 человек, сообщили в столичном ГУ МВД России. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности, отметили в ведомстве.

По данным объединения «Белый счетчик», на митинг пришло около 2800 участников.

Акция была приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади. Планировалось, что в митинге примут участие до 10 000 человек.