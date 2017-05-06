В Москве задержаны семь участников митинга против репрессий

«ОВД-Инфо» сообщает о задержании нескольких участников митинга против репрессий, который прошел на проспекте Сахарова в Москве. Сообщается о задержании Елены Захаровой, Марии Рябиковой и Елены Малько, которые стояли с плакатами в поддержку Ивана Непомнящих. Также были задержаны Ольга Мазурова, Виктор Капитонов, Ольга Авилонова и Леонид Дубров.

Акция была приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади. В МВД сообщили, что мероприятие прошло без нарушений. По данным полиции, в митинге приняли участие около 1000 человек, «Белый счетчик» начитал 2800 участников.