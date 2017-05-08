Сергей Лавров 9-11 мая приедет с рабочим визитом в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в соответствии с достигнутой договоренностью приедет 9-11 мая с рабочим визитом в США, сообщили в российском МИДе.

«На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе», - говорится в сообщении.

Госдеп США также сообщил о встрече Тиллерсона и Лаврова в Вашингтоне. «Госсекретарь Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы», - говорится в заявлении американского ведомства.

Госсекретарь США и министр иностранных дел России «обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений».