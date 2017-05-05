Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону российско-американские контакты, говорится в сообщении МИД России.

«В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования. В свете итогов международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу», — отметили в пресс-службе едомства.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.