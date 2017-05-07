Лавров: Москва ориентирует на позицию Трампа, а не на заявления Белого дома

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в отношениях с США ориентируется только на позицию президента Дональда Трампа, а не на противоречивые заявления его администрации.

«Мне очень трудно отвечать на вопрос, почему заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации, может они еще пока друг к другу не притерлись», — сказал Лавров в интервью телеканалу «МИР».

«Мы обычно ориентируемся на главное действующее лицо — в этом случае это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп», — добавил министр.