Лавров: Москва не будет вмешиваться в дискуссии стран ЕС о России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза об отношениях с Москвой. По его мнению, некоторые западные страны ставят «политизированный подход» к России выше экономических интересов.

«Нынешняя ситуация ненормальная, когда политику, я даже сказал бы политизированные, идеологизированные подходы, некоторые наши европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан», — сказал Лавров в интервью телеканалу «МИР».

Он добавил, что западные страны разделились на тех, кто против нормализации отношений с Россией, и на тех, кто готов начать выходить из «санкционного тупика». Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии», — заключил Лавров.