Трамп подозревает бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

Американский президент Дональд Трамп подозревает бывшего генпрокурора США Салли Йейтс в причастности к утечке в СМИ секретной информации.

Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом «вмешательстве» России в кампании по президентским выборам в США.

«Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты», - написал в Twitter Трамп.

Расследование о «вмешательстве» России в президентские выборы в США началось в американском конгрессе после того, как в СМИ появились данные о возможных контактах советника Трампа Майкла Флинна с посолом России в США Сергеем Кисляком.

Йейтс собираются опросить в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Трампа о контактах Флинна с российским дипломатом. При этом сам Флинн умалчивал и не сообщал об этом. Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила с критикой иммиграционного указа Трампа.