Меркель проинформировала Порошенко о результатах ее визита в Россию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировала по телефону украинского президента Петра Порошенко об итогах ее переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 2 мая, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

«Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом», - говорится в сообщении. Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе, приоритетность выполнения пунктов минских договоренностей. Канцлер также рассказала президенту Украины об итогах переговоров в России 2 мая.

Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и препятствия в их работе.