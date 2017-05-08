В Париже полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих

В Париже сотрудники полиции применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников акции протеста, которая проходила на востоке города, передает «РИА Новости».

Недовольные результатами выборов президента собрались у Площади Республики. После этого протестующие дошли до Бульвара Бомарше. Дальнейший путь им отрезали полицейские кордоны.

После провокаций в адрес сотрудников правоохранительных органов от основного шествия была отсечена часть молодежи и зажата между двумя кордонами.

Ранее сообщалось о том, что накануне после объявления предварительных результатов голосования в Париже прошли демонстрации, переросшие в столкновения с полицией. В результате потасовок был задержан 141 человек.