Во Франции задержали более 140 протестующих против результатов выборов

Во Франции 141 человек задержан в ходе митингов против результатов президентских выборов, сообщают местные СМИ.

Протестующие выступают как против избрания президентом экс-министра экономики Эммануэля Макрона, так и против проигравшей ему Марин Ле Пен.

Большинство задержанных позже были освобождены, девять человек по состоянию на утро 8 мая остаются под арестом по обвинению в вандализме.

В воскресенье 7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. По итогам подсчета голосов победу одержал Макрон. За него проголосовали 66,1% избирателей. За Марин Ле Пен голоса отдали 33,94% французов. Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что официальная церемония передачи полномочий Макрону пройдет 14 мая.