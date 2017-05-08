Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с поздравлениями Эмманюэлю Макрону по случаю его победы на выборах на пост президента Франции. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», - говорится в документе.

Путин высказал готовность сотрудничать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По его мнению, плодотворное сотрудничество отвечает потребностям народов двух стран.

Путин пожелал избранному президенту Франции здоровья, благополучия и успехов в предстоящей работе.

Накануне Эмманюэль Макрон одержал уверенную победу на президентских выборах во Франции. Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней, за Макрона проголосовали 66,06% избирателей.