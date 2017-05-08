За неполные сутки в Москве выпало 53% месячной нормы осадков

В Москве за неполные сутки выпало 53% месячной нормы осадков, сообщили в московском метеобюро.

«По предварительным данным, за неполные сутки в районе ВДНХ выпало 53% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм», - заявили в бюро, отметив, что это данные на 18:00.

Дождь и мокрый снег в столичном регионе продолжаются, суточный максимум осадков для 8 мая станет известен к исходу дня, пояснили синоптики.

В ночь на 9 мая в Москве будет холодно, от нуля до 2 градусов.