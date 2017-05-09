Анонс «Ведомостей» на 10 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
несмотря на открытие Турции российский юг без туристов не останется;
бензин дорожает быстрее инфляции;
Уорренн Баффетт рассказал, каким должен быть его преемник;
французские виноградники вымерзли из-за аномальных холодов.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пресс-секретарь Белого дома поссорился с журналистами
и статью на полосе «Комментарии»: кого победил Эммануэль Макрон.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».