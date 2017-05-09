Анонс «Ведомостей» на 10 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

несмотря на открытие Турции российский юг без туристов не останется;

бензин дорожает быстрее инфляции;

Уорренн Баффетт рассказал, каким должен быть его преемник;

французские виноградники вымерзли из-за аномальных холодов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пресс-секретарь Белого дома поссорился с журналистами

и статью на полосе «Комментарии»: кого победил Эммануэль Макрон.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».