Подполковник получит Героя России за прикрытие участка фронта в Сирии

Несколько офицеров группы Сил специальных операций ВС России награждены за помощь в борьбе с террористами в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24». «Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение - подполковнику присвоено звание "Герой России", офицерам вручат боевые награды», - сообщили в эфире, не называя фамилий.

Всего награждены 16 человек, они обеспечивали прикрытие участка фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков. Они «работают на переднем крае где-то в провинции Алеппо», цитирует «Интерфакс». Награды присуждены за предотвращение нескольких попыток террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) перейти в наступление.

«Где-то около 300 боевиков наступало, но без потерь мы вышли - благодаря хорошим укрытиям позиции. И все-таки у нас хорошо подготовленные ребята, которые не испугались, а до конца бились и четко выполняли поставленные мной задачи», - процитировал «Интерфакс» рассказ офицера, чье лицо в эфире не показали. По словам военных, террористы пытались атаковать, используя бульдозер и боевую машину пехоты с террористом-смертником. «Впереди идет бульдозер, за ним уже следует начиненный взрывчаткой автомобиль. Как правило, это БМП. С первой ракеты попал нормально в БМП, взрыв был очень сильный», - сказал один из офицеров.

Церемония награждения пройдет в Москве.

Силы специальных операций занимаются ликвидацией главарей боевиков в Сирии и корректируют удары авиации, сообщил в конце апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.