Президенты Южной Кореи и США договорились о сотрудничестве по ядерной проблеме КНДР

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп договорились по телефону о сотрудничестве по ядерной проблеме КНДР, передает «Ренхап».

Лидеры двух стран отметили, что между Сеулом и Вашингтоном установлены крепкие союзнические отношения.

Мун Чжэ Ин заявил, что планирует в ближайшее время посетить с рабочим визитом США. В свою очередь Трамп выразил готовность провести встречу на высшем уровне с южнокорейским коллегой.

В среду, 10 мая, Мун Чжэ Ин, представляющий Демократическую партию, официально вступил в должность президента Южной Кореи. Мун Чжэ Ин победил на выборах, набрав 41,08% голосов.