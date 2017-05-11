Комитет по разведке сената официально запросил у Флинна документы для «российского расследования»

Комитет по разведке сената конгресса США направил бывшему советнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну повестку о предоставлении документов, необходимых для расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом заявили самые высокопоставленные представители обеих основных политических партий в комитете – председатель комитета республиканец Ричар Бэрр и его заместитель демократ Марк Уорнер. Как отмечает Reuters, это первый официальный запрос в связи с расследованием, о котором комитет сообщил публично.

В заявлении сенаторов говорится, что комитет запросил документы, интересующие его в свете проводящегося расследования. Первый раз они были запрошены в письме от комитета генералу Флинну от 28 апреля 2017 г., но он отказался их предоставить добровольно.

Комитет получает различные документы, связанные с расследованием, но некоторые люди не идут на сотрудничество, поэтому сенаторы пойдут дальше, чтобы получить от них материалы, сказал Уорнер Reuters. Адвокат Флинна Роберт Келнер от комментариев отказался, передает АР. Ранее сообщалось, что генерал обсуждал с комитетом дачу показаний в обмен на иммунитет от «несправедливого преследования». Белый дом Флинн был вынужден покинуть в феврале после того, как стало известно, что он не сообщил соратникам о том, что еще до инаугурации президента обсуждал вопрос санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Трамп и его администрация тем не менее отрицают какие-либо ненадлежащие связи с Россией, а Москва отрицает вмешательство во внутреннюю политику других стран.

Расследования «российского следа» в президентской кампании США параллельно ведут ФБР и комитеты по разведке обеих палат конгресса. О нынешнем запросе комитета в адрес Флинна было объявлено на следующий день после того, как Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который курировал соответствующее расследование своей спецслужбы. Демократы обвинили президента в намерении затормозить расследование. Также некоторые республиканцы, в том числе Бэрр, выразили сомнения в уместности этой отставки именно в это время, отмечает Reuters. Источники агентства в конгрессе связали отставку Коми с тем, что он запросил больше ресурсов на расследование «российского следа». The Wall Street Journal писала, что он попросил увеличить финансирование этих действий, в минфине США это опровергли.