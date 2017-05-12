Комитет гражданских инициатив придумал, как увеличить явку на выборах – РБК

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина, предлагают разрешить участникам избиркомов иметь иностранный вид на жительство, а членам УИКов за рубежом — двойное гражданство, что сейчас запрещено законом о выборах. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки, разработанные к законопроектам сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова о реформе избирательного законодательства, которые были внесены в Госдуму 3 марта.

Один из авторов поправок – член экспертной группы при ЦИКе, член совета движения «Голос» Аркадий Любарев – поясняет, что эти предложения помогут увеличить явку на предстоящих губернаторских и президентских выборах. «Я знаю, что в Израиле и многих других странах россияне не могут проголосовать, потому что из-за нынешних законов быть членами избирательных комиссий за рубежом могут только люди без двойного гражданства — сотрудники посольств. На такие участки бывает невозможно попасть», - рассказал он. Высокая явка – одно из ключевых требований, выдвигаемых Кремлем к предстоящей президентской кампании.

По данным МИД России, на территории 147 стран с консульским учетом проживают около 2 млн россиян с избирательными правами. При голосовании за границей явка может достигать 90%, отмечал Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Также эксперты предлагают перенести единый день голосования с 18 сентября на 14 октября, поскольку в сентябре активность избирателей ниже, чем на выборах в другие осенние или весенние месяцы. В числе других предложений – двукратное снижение количества подписей для преодоления муниципального фильтра, разрешение назначать более чем одного наблюдателя в одну УИК, назначение наказания за незаконное удаление наблюдателей с участков.