Экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус приговорили к 9 годам лишения свободы

Хамовнический районный суд приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Ларисе Маркус и ее заместителю Екатерине Глушаковой были предъявлены обвинения в хищении более 114 млрд руб. Сегодня обвиняемая Глушакова выступила в суде с последним словом, в котором просила не выносить ей строгое наказание и не лишать ее свободы. Ранее с последним словом в суде выступила Лариса Маркус, попросив прощения у потерпевших.

Прокурор попросил приговорить Маркус к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Глушакову - к пяти годам заключения. Также гособвинитель просил взыскать с подсудимых по 400 000 руб. штрафа и удовлетворить иск потерпевшей стороны на 113,5 млрд руб.

По версии следствия, Маркус с руководителем банка (родным братом) Георгием Беджамовым в мае 2009 г. в Москве создали ОПГ для хищения денежных средств у ООО «Внешпромбанк». С мая 2009 г. по декабрь 2015 г., злоупотребляя доверием клиентов банка, при помощи оформления по поддельным документам заведомо невозвратных кредитов, путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, преступники похитили более 114 млрд 166 млн руб.

По данным АСВ, около четверти (23%) розничного портфеля Внешпромбанка приходится на его бывших совладельцев – Маркус и Беджамова, объявленного в международный розыск. Беджамов должен банку почти 3,9 млрд руб., Маркус – более 1 млрд. В апреле 2016 г. Беджамов был задержан в Монако, но в июне выпущен под залог. После освобождения он перебрался в Англию.