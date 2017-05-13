МИД Британии опасается российского вмешательства в парламентские выборы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может попытаться оказать влияние на результат досрочных выборов в британский парламент, запланированных на 8 июня. По его мнению, Москве выгодно, чтобы на выборах одержал победу кандидат от Лейбористской партии Джереми Корбин.

Россия, как считает Джонсон, вмешивалась в выборы президентов США и Франции. Министр добавил, что Москва хочет «в целом подорвать веру в демократию и дискредитировать демократический процесс». Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

Посольство России в Великобритании отреагировало на слова Джонсона. «Борис Джонсон превзошел #Russiansdidit: недостаток аргументов в предвыборной кампании», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter. #Russiansdidit — вирусный хештег, который переводится как «это сделали русские».