Несколько заводов Renault приостановили работу после вирусной атаки

Некоторые заводы Renault в Европе приостановили работу после вирусной атаки на их инфраструктуру, сообщает Associated Press. В частности, вирус повлиял на работу завода в коммуне Сандувиль на северо-западе Франции, в словенском городе Ново-Место на юго-востоке страны и в румынском Миовени.

Работа приостановлена, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, который поразил компьютеры на предприятиях. «Эти меры были предприняты, чтобы предотвратить распространение сбоев, которые, по предварительным данным, произошли в результате массовой кибератаки», — заявили в компании.

Об атаке с помощью вируса-вымогателя WannaCry на компьютеры по всему миру стало известно вечером 12 мая. Устройства оказались заражены программой, которая блокирует их и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку. Вирусная атака затронула 99 стран.