ВЦИОМ: Доля россиян, оценивающих отношения с Турцией как враждебные, снизилась почти в 6 раз

Согласно опросу ВЦИОМа, россияне стали более позитивно оценивать российско-турецкие отношения. Так, если в начале 2016 г. 47% россиян характеризовали отношения двух стран как напряженные, 23% – как враждебные, то на данный момент так считают 24 и 4% респондентов, еще 21% называет двусторонние контакты прохладными.

Каждый четвертый (24%) оценивает ситуацию нейтрально, 19% называют отношения «добрососедскими, дружескими, довольно теплыми». Прогресс отношений между РФ и Турцией, по оценкам 31% россиян, очевиден (в феврале 2016 г. с этим соглашались лишь 6%). Об усилении напряженности говорят 13% против 49% год назад. Почти каждый второй (48%) полагает, что ситуация не меняется.

«Несмотря на сохранение довольно высокой доли негативных оценок, перелом в общественном сознании произошел: уже 49% россиян согласны с тем, что даже при наличии противоречий России следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией, в начале 2016 г. этой позиции придерживались 19%», – отмечают социологи.

Одновременно с 35 до 12% сократилась доля радикально настроенных респондентов, считающих, что России следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия, но при этом поддержания экономических и социальных отношений (с 33 до 26%).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27–28 апреля среди 1200 респондентов.