СКР: По делу о взрыве газа в жилом доме в Волгограде задержаны три человека

Трое подозреваемых в причастности к взрыву бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Волгограде задержаны, сообщили в СКР. «В настоящее время следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещённому на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ», – говорится в сообщении ведомства.

Руководитель регионального следственного управления СКР Михаил Музраев сообщил, что работы проводились без согласования с администрацией района и газовыми службами. Он добавил, что на настоящий момент установлены личности двух из троих погибших - это работник Горгаза и жительница квартиры 24.

Следователями допрошено уже более 30 человек. «В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение», - добавил Музраев.

Во вторник произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Погибли 3 человека, 14 пострадали.

Очевидцы утверждают, что на стене дома со стороны Панфиловской улицы стояли строительные «маячки», так как на стене была видимая трещина. Отмечается, что в доме ни разу не проводилось капитального ремонта. Жильцы дома говорят, что с раннего утра чувствовали запах газа.