Режим ЧС введен в Волгоградской области после взрыва газа в доме

Режим ЧС введен в Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме в Волгограде. Об этом заявил губернатор области Андрей Бочаров.

«В настоящее время подписано постановление о введении в Волгоградской области режима чрезвычайной ситуации», - сказал он.

По его словам, при взрыве пострадали 16 квартир, 12 из них полностью разрушены. «Все детальные работы будут проведены после того, как будут устранены все препятствия, чтобы сотрудники МЧС не получили травмы», - добавил Бочаров.

По данному делу задержаны три человека, заявил руководитель следственного управления СК по Волгоградской области Михаил Музраев. «Были допрошены работники. На данный момент задержаны предприниматель (владелец торгового павильона) и его отец, и задержан человек, который проводил работы», - сказал он.

По последним данным, погибли три человека, 11 получили травмы. Причиной ЧП стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. Строительные работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения.