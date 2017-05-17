Южнокорейские парламентарии не исключают свертывания THAAD

Лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Южной Кореи У Вон Сик заявил о возможной отправке элементов американской противоракетной системы THAAD обратно в США, передает «Ренхап». «Мы должны рассмотреть возможность отправки THAAD обратно, если были нарушены внутренние правовые процедуры» при принятии решения о поставке компонентов, сказал он. Лидер фракции уверен, что изначально ратифицировать подобные межгосударственные соглашения должен был именно парламент.

Ранее свои сомнения относительно развертывания ПРО высказывал и избранный 9 мая президент страны Мун Чжэ Ин. Сразу после инаугурации он заявил о готовности вести переговоры с США и Китаем о вызывающей разногласия американской THAAD. Мун Чжэ Ин также отмечал, что доставка компонентов ПРО осложняет принятие решений новым руководством страны о перспективах системы.

Разногласия по поводу THAAD усилились после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Южной Корее имело бы смысл заплатить за оружейнуюб систеиму $1 млрд.