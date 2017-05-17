Число жертв взрыва в Волгограде достигло четырех

В Волгограде из-под завалов взорвавшегося жилого дома извлекли тело четвертого погибшего. Как сообщили «Интерфаксу» в межведомственном оперативном штабе, это девушка 1990 г. р. Ранее сообщалось о троих погибших и 14 пострадавших.

В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте 16 мая обрушился один подъезд из-за взрыва бытового газа. Как сообщал накануне губернатор Волгоградской области, при взрыве пострадали 16 квартир, 12 из них полностью разрушены. По версии следствия, взрыв произошел при проведении работ на газовых сетях, которые не были согласованы с газовыми службами и администрацией Советского района. Сообщалось о задержании трех человек - это заказчики работ и нанятый по объявлению рабочий.