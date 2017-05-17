Московский законопроект о реновации прошел первое чтение

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве». Это сообщает ТАСС. Представляла поправки редактор законопроекта, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, принятие этого закона «позволит существенно повысить уровень защиты прав физических и юридических лиц» при реновации жилищного фонда.

Городской закон должен вступить в силу одновременно с федеральным законом о реновации. Исключением станут нормы в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые вступают в силу с момента официального опубликования проекта.

Мосгордума приняла законопроект, несмотря на замечания городской прокуратуры. Как писал «Коммерсантъ», в надзорном ведомстве считают, что поправки нуждаются в доработке. В заключении прокуратуры говорится, что в законопроекте не урегулированы правовые последствия голосования собрания собственников дома за его исключение из программы реновации. Эту статью прокуратура рекомендует доработать в связке с Жилищным кодексом (ЖК). Также в заключении отмечается неоднозначность формулировок - таких, как «общее собрание», «улучшенная отделка», «эстетическая функция». Кроме того, прокуроры замечают, что федеральный законопроект может быть существенно доработан, и если московский законопроект будет принят раньше, возможно, его потом придется снова дорабатывать.