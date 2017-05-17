Две трети москвичей поддерживают программу реновации – ВЦИОМ

Москвичи назвали главной целью организаторов программы реновации жилья личное обогащение, сообщает ВЦИОМ. Жители Москвы считают, что заработать на этой инициативе получится в первую очередь у представителей строительного бизнеса.

Несмотря на это две трети (67%) москвичей поддерживают программу, против нее выступают 16% опрошенных. Среди жителей предполагаемых зон реновации уровень поддержки еще выше - за снос пятиэтажек выступили 75% респондентов, против - 11% респондентов, подсчитали социологи. Основными причинами неодобрения они назвали возможное ухудшение бытовых условий, ухудшение условий жизни в районе, непроработанность программы в целом.

Почти три четверти (74%) опрошенных жителей предполагаемых зон реновации выразили желание участвовать в программе по сносу ветхого жилья (против высказались 22%), среди москвичей в целом эта доля составила 36%. Ключевой мотив участия – улучшение жилищных условий.

14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Полиция насчитала 8000 участников. По оценке организаторов, митинг собрал не менее 60 000.