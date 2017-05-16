Построенные по программе реновации дома пойдут только жителям пятиэтажек

Квартиры в многоэтажных домах, которые построят по программе реновации, будут предлагаться только владельцам квартир в сносимых пятиэтажках, дополнительных продаж не планируется. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Дома, которые будут построены в рамках реновации, предназначены только для собственников квартир в пятиэтажках. Продаж не будет, квартиры в новых многоэтажных домах, естественно, будут больше за счет увеличения площади коридоров, прихожей», - пояснил он.

По его словам, такое решение позволит не уплотнять застройку, например, жителей двух пятиэтажных домов, а переселить их в один многоэтажный дом. После подведения итогов голосования будет понятно, какое количество домов необходимо построить.