В 60 районах Москвы никто не проголосовал против сноса пятиэтажек – МФЦ

Директор ГБУ «МФЦ Москвы» Елена Громова сообщила, что с начала голосования по реновации жилья в более чем 60 районах столицы не зафиксировано ни одного голоса «против».

«Мы были готовы к тому, что она вызовет интерес среди жителей. С утра сегодня гораздо больше людей, чем обычно в МФЦ, – активность выше, чем обычно, примерно на 20%», – добавила Громова. Она пояснила, что специалисты проверяют, может ли человек проголосовать, собственник ли он или наниматель по соцнайму. «Человек уходит, имея на руках подтверждение того, что его выбор состоялся, голос принят. Далее наступит фаза подведения итогов. Наша миссия – принять в максимально комфортной обстановке голос человека по данному вопросу», – добавила директор «МФЦ Москвы».