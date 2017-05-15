Собянин объявил о голосовании по реновации на следующий день после его начала

В Москве началось голосование по включению домов в проект программы реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на следующий день после начала голосования.

«Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках», – написал он на странице «В контакте».

Любое решение москвичей по итогам голосования будет учтено и выполнено, обещает он.

Голосование по включению домов в программу реновации пятиэтажного жилищного фонда должно было начаться 15 мая, но открылось досрочно – вечером 14 мая. Руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев заявил, что голосование было открыто досрочно, чтобы «избежать повышенной нагрузки на серверы в первый час и не «уронить» систему». Кроме того, запуск на несколько часов раньше позволит, по словам Ермолаева, «к полуночи всем поисковикам проиндексировать страницу с голосованием. "Ее проще будет найти", – сказал чиновник.

Проголосовать можно на портале «Активный гражданин» или в центрах госуслуг «Мои документы». Также можно провести собрание собственников и решить, участвовать ли в программе реновации.