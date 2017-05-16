Жителям сносимых пятиэтажек нужно предлагать на выбор две квартиры – Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила в Госдуму пять поправок к закону о программе реновации.

Омбудсмен предлагает обязать столичные власти предоставлять переселенцам два варианта нового жилья. «Второе – в законопроекте сказано, что немедленно принимается решение в судебном порядке. Судебный порядок должен быть обычным», — приводит «РИА Новости» слова Москальковой. Она также предлагает увеличить срок обмена новой квартиры с 60 до 90 дней, исключить порядок немедленного понуждения к выселению и расширить возможность обжалования решений о переселении в суде.