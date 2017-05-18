СМИ сообщили о планах Трампа назначить Джо Либермана директором ФБР

Президент США Дональд Трамп может назначить экс-сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана директором Федерального бюро расследований США, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп и Либерман нашли общий язык на встрече в среду, и президент отдал предпочтение бывшему сенатору из Коннектикута», - уточнил один из них.

По словам другого источника, Трамп не собирается назначать нового главу ФБР до отъезда в первое зарубежное турне в пятницу.

В Белом доме не стали официально комментировать данную информацию.