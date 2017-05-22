Доход председателя СКР Бастрыкина за 2016 год составил 7,9 млн рублей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин за прошедший год заработал 7,9 млн руб., в 2015 г. его доход составлял 8,4 млн руб., говорится в опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах сотрудников СКР.

Жена Александра Бастрыкина за прошедший год получила доход на сумму чуть более 4 млн руб. (в 2015 г. – более 3,8 млн руб.). Председатель СКР вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми имеют в собственности квартиру (224,4 кв. м), две дачи (294,3 и 138,5 кв. м), говорится в документе.