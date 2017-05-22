Губернатор Турчак награжден за заслуги перед Отечеством

Президент Владимир Путин наградил губернатора Псковской области Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Олег Кашин обвинял Турчака в причастности к покушению на себя. Журналист, работавший в то время в «Коммерсанте», был избит двумя неизвестными во дворе своего дома в Москве в ноябре 2010 г. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на убийство группой лиц». Кашин не раз заявлял, что считает причиной нападения критический комментарий в «Живом журнале» в адрес губернатора Турчака. В сентябре 2015 г. стало известно, что следствие также связало преступление в отношении Кашина с его высказыванием в адрес Турчака.

Турчак обвинения опровергал, заявлял, что «совесть его абсолютно чиста».