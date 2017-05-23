«Винзавод» опроверг информацию об обысках

Администрация Центра современного искусства «Винзавод» сообщила, что информация об обысках в центре не соответствует действительности. «Ничего подобного не было, не было и нет (обысков)… вот спокойно все сидим работаем: и галереи, и кафе. И никто не сообщал о том, что кто-то закрылся или кто-то сегодня раньше или позже работает, все в штатном режиме», — заявили RNS в администрации «Винзавода».

Ранее «Интерфакс» сообщил, что в третьем подъезде Центра современного искусства «Винзавод» проходят обыски: сотрудники правоохранительных органов изымают документацию, а также исследуют компьютеры.