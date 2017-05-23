На «Винзаводе» проходят обыски – «Интерфакс»

В третьем подъезде Центра современного искусства «Винзавод» проходят обыски, сообщает «Интерфакс». Как уточняет агентство, в третьем подъезде центра расположена администрация. На входе в подъезд стоит охранник, который не запускает внутрь никого, кроме сотрудников «Винзавода». Он не стал комментировать, проходят ли внутри в данный момент какие-либо следственные действия.

Сотрудники центра сообщают, что правоохранительные органы изымают документы и исследуют компьютеры и технику. Во дворе «Винзавода» стоит «Газель», ее номера закрыты бумагой. Как отмечает «Интерфакс», на этом автомобиле приехали сотрудники правоохранительных органов. Другие организации на территории центра, в том числе многочисленные кафе и студии, работают в обычном режиме.

Ранее во вторник сообщалось о проведении обысков в «Гоголь-центре» и в квартире худрука театра Кирилла Серебренникова. В СКР сообщили, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия».