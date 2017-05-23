Кирилл Серебренников поехал на допрос в СКР

Режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в сопровождении сотрудников ФСБ отправился на допрос в СКР, сообщает «Дождь». Из квартиры Серебренникова сотрудники правоохранительных органов вынесли несколько пакетов, которые отнесли в служебный автомобиль, отмечает телеканал.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что обыск дома у режиссера завершен. «В квартире Серебренникова на улице Пречистенка обыск завершен, он будет допрошен следователем», – сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят обыски в «Гоголь-центре», на «Винзаводе» и в квартире у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. В СКР сообщили, что следственные действия проходят в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия».